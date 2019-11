Imperia. Potremmo chiamarlo Ruffini anno zero, visti gli importanti cambiamenti messi in atto, ma ci piace chiamarlo Ruffini 4.0 dal momento che, oltre al nuovo orario scolastico, si stanno portando avanti i tanti progetti avviati e al contempo se ne stanno attivando di nuovi, sempre più in linea con le avanguardie educative, volti a far star bene i ragazzi a scuola e a migliorarne le competenze oltre che la preparazione didattica.

Il prossimo sabato, 30 novembre, sarà l’occasione per tanti alunni delle scuole medie e per le loro famiglie di incontrare non solo gli insegnanti dei quattro corsi dell’istituto in via Terre Bianche, ma anche un momento in cui potranno

assistere allo svolgersi di diverse attività laboratoriali fatte dagli studenti della scuola.

Il Ruffini sarà aperto al mattino, dalle 9 alle 12, e al pomeriggio dalle 14 alle 18, e presenterà innanzi tutto le caratteristiche peculiari dei diversi corsi: agrario, amministrazione finanza e marketing, turistico e costruzioni ambiente e territorio.

Gli insegnanti di indirizzo saranno a disposizione per chiarire ogni dubbio, ma saranno gli studenti a “raccontare” in prima persone le svariate opportunità che ciascun corso offre e a presentare i progetti trasversali che permettono a chi frequenta l’istituto di sentirsi parte di una “grande famiglia”.

Le lingue straniere, materie caratterizzanti il corso Turistico e l’articolazione RIM, saranno protagoniste in diversi modi. Oltre a presentare le diverse certificazioni per le 3 lingue comunitarie studiate: inglese francese e tedesco, ci sarà un angolo Erasmus+ con diversi studenti che hanno partecipato a tali progetti e racconteranno la loro esperienza in scuole di diversi paesi europei.

Gli ospiti troveranno, contestualmente, le informazioni su un progetto E- twinning bilingue che si sta svolgendo in gemellaggio con 4 scuole 2 italiane e 2 tedesche. Ci sarà uno spazio che farà conoscere il doppio diploma, franco/italiano Esabac cui si accede il 3 anno con l’articolazione Relazioni Internazionali Marketing e un’aula in cui sarà presentato il debate come tecnica didattica.

Un’area del Ruffini sarà invece dedicata ai laboratori di biotecnologia, scienze integrate, costruzioni, informatica e chimica e informatica per vivere “dal vero”, direttamente con gli studenti dell’agrario, del Cat e dei sistemi informatici, la scuola del “saper fare”. Ci saranno esempi delle nuove progettualita “hackaton”, vere e proprie attività “open mind” di progettazione.

Si è Sarà l’occasione per “aprire” e presentare la nuova aula multimediale realizzata con i fondi del C.I.D.I. per contrastare e prevenire la dispersione scolastica. Sabato sarà una vera e propria giornata di apertura alle famiglie e di presentazione del “format educativo “ del Ruffini, un istituto tecnico d’avanguardia che si rende promotore di una nuova didattica che sia innanzi tutto inclusiva e che guarda da un lato alla tradizione ma dall’altro promuove progetti e attività che mettono in gioco tutte quelle soft skills che oggi giorno sono fondamentali sia per un inserimento nel mondo del lavoro che per affrontare con serenità un percorso di studi universitario.