Porte aperte all’istituto Colombo di Taggia

Taggia. Domani sabato 30 novembre presso la sede staccata di Arma di Taggia dell’istituto “C. Colombo” ci sarà

l’open day.

Gli orari saranno dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Genitori e giovani studenti delle terze medie potranno così vedere la scuola, parlare con i docenti dei vari corsi presenti e conoscere nel dettaglio tutte le informazioni anche dagli studenti interni che saranno presenti.

La sede staccata del “Colombo” si trova ad Arma di Taggia presso le ex caserme Revelli (vecchia strada per

Taggia subito dopo la caserma dei carabinieri a sinistra) e presenta due indirizzi: il liceo scientifico Sportivo,

unico in provincia, e amministrazione finanza e marketing (ex ragionieri), presente con una particolare

curvatura sportiva per gli studenti che praticano sport.