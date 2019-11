Porte aperte al liceo Amoretti di Sanremo e all’artistico di Imperia

Imperia. Per l’iniziativa “Porte aperte” sono previsti due appuntamenti al liceo Amoretti di Sanremo e al liceo artistico di Imperia: il primo sabato 7 dicembre e il secondo sabato 11 gennaio 2020.

Tutti gli alunni interessati, insieme ai genitori, potranno entrare nell’istituto aperto per l’occasione, rispettivamente nella sede di piazzetta de Negri, 2 a Imperia e in via Dante Alighieri, 123 a Sanremo, per scoprire i piani di studio e le attività extra scolastiche dei percorsi liceali (artistico, scienze umane ed economico sociale alle 15 e linguistico alle 16,30 a Imperia; scienze umane ed economico sociale alle 15,30 a Sanremo).

Al liceo linguistico si studiano tre lingue straniere con la presenza di insegnanti madrelingua per ciascuna, la lingua e la cultura latina e c’è la possibilità sia di percorsi di apprendimento in lingua straniera per discipline non linguistiche (Clil) sia di conseguire il diploma Esabac italo-francese. La frequenza del liceo linguistico prevede anche scambi culturali e stage linguistici all’estero.

Il liceo delle scienze umane è caratterizzato dallo studio della psicologia come scienza dei processi mentali, della personalità e del comportamento, della pedagogia attenta alla formazione e all’educazione dell’uomo, della sociologia e dell’antropologia come scienze dell’evoluzione e dello sviluppo delle strutture sociali. Questo percorso include lo studio della lingua e letteratura Inglese e degli stage linguistici. Il liceo delle scienze umane prevede anche l’opzione economico sociale in cui si studiano economia e diritto in tutti i cinque anni, oltre a matematica, statistica e due lingue straniere per cinque anni.

Il liceo artistico fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica, oltre alla padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Prevede la scelta al terzo anno di uno tra sei indirizzi possibili: Arti figurative, scenografia, architettura e ambiente, design, grafica e audiovisivo multimediale.

Gli alunni delle classi terze delle scuole medie di Imperia e provincia, interessati al percorso del liceo artistico, potranno inoltre partecipare ai laboratori di scultura, disegno dal vero e fumetto nelle seguenti date:

Mercoledì 11 dicembre dalle 14.30 alle 15.30 scultura, lunedì 16 dicembre dalle 16.30 alle 17.30 disegno dal vero, lunedì 13 gennaio dalle 16.30 alle 17.30 fumetto.

Gli alunni interessati dovranno iscriversi presso la segreteria didattica (tel. 0183 293710) entro due giorni dalla data del laboratorio. L’esperienza “Porte aperte” è un momento importante per gli alunni e anche per i genitori perché è possibile acquisire informazioni direttamente dagli insegnanti e dagli alunni dell’istituto, che accompagneranno gli ospiti in percorsi informativi guidati sia sabato 7 dicembre che sabato 11 gennaio 2020.