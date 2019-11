Sanremo. Si chiude oggi la prima parte della quindicesima edizione di Ponente Film Festival.

Un arrivederci a Sanremo e alla prestigiosa location del Forte di Santa Tecla, in attesa di ripartire domenica 8 dicembre a Bordighera con un concerto inaugurale del Quartetto Novecento, e poi quattro giorni di film ed eventi nelle sale cinematografiche Olimpia e Zeni. Ma restiamo intanto nella Città dei Fiori, con il programma odierno.

Si partirà come di consueto alle 10, con le proiezioni dedicate agli studenti, che continuano ad affluire in gran numero dalle scuole di zona: oggi saranno presenti un’ottantina di ragazzi degli Istituti C. Sanremo Ponente e Sanremo Levante, oltre a una multiclasse da Ceriana.

Verranno ad assistere a due spot (a cura del Ministero dell’Ambiente e di Marevivo) e al documentario L’altro pianeta, di Pippo Cappellano e Marina Cappabianca, nell’ambito della sezione dedicata alla promozione ambientalista, omaggio al tema di quest’anno: Mare Nostrum. A seguire, dalle 11, lo straordinario lungometraggio animato Dilili a Parigi, di Michel Ocelot, uno dei film cui si ispireranno i “critici in erba” per i componimenti da presentare all’omonimo concorso.

Ricordiamo che la premiazione si svolgerà giovedì 19 dicembre presso il Comune di Bordighera. I vincitori riceveranno in premio le medaglie offerte dalle Presidenze di Camera e Senato. A partire dalle 18.30, per la sezione “Cinema e Liguria: il cinema che sarà” saranno proiettati i trailer di due cortometraggi, molto diversi tra loro, il fantasy Artifex e il pensoso Voci dall’entroterra. Sarà presente il regista, il sanremese Simone Caridi, che introdurrà anche un’altra opera molto coinvolgente, Aethere Astra, del toscano Jacopo Fontanella.

Il compito di chiudere quest’ultima giornata sanremese sarà affidato, dalle 21, alla splendida docufiction Alamar, del messicano Pedro Gonzales Rubio. Una storia familiare, di crescita e consapevolezza, ambientata nello splendido atollo di Banco Chinchorro. Si chiuderà così per il Festival il portone del Forte di Santa Tecla, in attesa di aprire, tra una decina di giorni, le porte dei cinema di Bordighera.

I film della giornata:

Dilili a Parigi, immaginifico capolavoro del mago dell’animazione francese Michel Ocelot, racconta la storia fantastica di una piccola kanak (nomignolo che davano a sé stessi gli indigeni delle Hawaii) che arriva nella capitale francese nell’anno della Grande Esposizione Universale, il 1889, in piena Belle Époque. In città qualcuno rapisce le bambine e le imprigiona nel sottosuolo. Dilili, aiutata da un amico, cerca di risolvere il mistero, mentre incontra i grandi artisti e scienziati dell’epoca, in una delicata e sorridente parabola sull’importanza della cultura contrapposta all’oscurantismo in una società che assicuri a donne e uomini gli stessi diritti.

Alamar, splendido compromesso tra film e documentario, del messicano Pedro Gonzales-Rubio, girato nell’atollo di Banco Chinchorro. Una meraviglia della natura messa in pericolo dal turismo di massa con le sue grandi navi e il suo cemento. Il racconto del rapporto tra uomo e mare, visto attraverso gli occhi di tre generazioni: il nonno pescatore, il padre a metà tra le tradizioni più antiche e un altro modello di società, il bambino che scopre le sue radici e se ne lascia incantare, ma poi farà ritorno alla città, più consapevole della bellezza di un universo sommerso da difendere.

I corti della giornata:

Artifex, favola cupa e immaginifica, girata nella ponentina Valle Argentina, che narra di un futuro possibile in cui l’umanità, grazie a dei magici amuleti, cerca di sopravvivere a una terra maltrattata che si ribella. Girato nello splendido entroterra del Ponente Ligure, anche Voci dall’entroterra, con le testimonianze di chi ci ha sempre vissuto e forse rimpiange un tempo che fu… Due anteprime del sanremese Simone Caridi, ancora in fase di post produzione.

Aethere Astra, dell’aretino Jacopo Fontanella, fatto di umanissimi sogni da costruire o ritrovare. Tre personaggi, in un pub, ricordano il passato e immaginano il futuro nella notte in cui il cielo s’illumina del maggior numero di stelle cadenti della storia. Infine, i titoli dedicati alla tutela dell’ambiente: L’altro Pianeta, dei documentaristi Pippo Cappellano e Marina Cappabianca, realizzato per l’associazione Marevivo (che propone anche un breve spot di sensibilizzazione) e Per una volta…, una serie di video su YouTube e “storie” su Instagram, realizzati dai campioni del web Casa Surace, in collaborazione con Legambiente. Critica sorridente, in puro stile partenopeo, dei gesti sbagliati compiuti “per una volta” danneggiando la natura.

Il programma della giornata in breve:

10 promozione ambientalista: Per una volta…(Italia, 5’) a cura del Ministero dell’Ambiente

Mare vivo (3’) spot a cura dell’Associazione Marevivo

L’altro pianeta (Italia – 15’) documentario

A seguire (11.30 – 13 circa)

Dilili a Parigi (Francia, 85’)

18.30 Cinema e Liguria: il cinema che sarà

Artifex (trailer 2’-15”) – Voci dall’entroterra (trailer 1’-15”) incontro con Simone Caridi

Aethere Astra (Italia, 20’)

21.00 Alamar (Messico, 73’)