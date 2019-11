Polemiche sulla commemorazione dell’attentato di Nassiriya, il sindaco Biancheri replica a Iacobucci e Berrino

Sanremo. «Trovo veramente vergognosa la polemica di Berrino e Iacobucci sulla concomitanza delle celebrazioni per la strage di Nassiriya e il consiglio comunale odierno», non usa mezze misure il sindaco Alberto Biancheri nel replicare all’affondo dei due esponenti di Fratelli d’Italia, intervenuti a seguito dell’intervento del centrodestra cittadino.

«I due sanno bene che non sono io ad aver fissato la data del consiglio comunale di oggi. Ad aver scelto la data è stata la conferenza dei capigruppo, a cui hanno preso parte tutte le rappresentanze. Io, anzi, vista la concomitanza con la cerimonia nell’anniversario dell’attentato di Nassiriya in ricordo dei nostri militari caduti, mi sono premurato con il Presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande affinché rimanesse fino al termine della cerimonia così che fosse conseguentemente posticipato l’inizio della seduta consiliare, ed evitando così sovrapposizioni. Tant’è che alla cerimonia hanno potuto prendere parte sia il presidente il Grande e l’assessore Menozzi, da me delegati in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, che i consiglieri Biancheri Carlo e Cutellè Adriana, oltreché quelli di opposizione.

Trovo le parole di Berrino e Iacobucci – continua il primo cittadino – decisamente fuori luogo, false, ipocrite e basate su deliranti teorie politiche al solo fine di cercare di legittimare un attacco così’ scomposto alle istituzioni. Questa Amministrazione ha sempre dimostrato gratitudine e riconoscenza all’Arma e alle Forze dell’Ordine tutte, in tutte le occasioni e in tutte le sedi, e non accettiamo lezioni dai due esponenti di Fratelli d’Italia».