Sanremo. Federico Iezzi ancora a podio al 30° Trofeo internazionale di Judo Sankaku, l’atleta matuziano conquista un bronzo nella classe U13 -36Kg.

«Ottima la prestazione di Federico che negli ultimi tornei ha dimostrato di essere tra i primi atleti del nord italia nella sua categoria – dichiara il tecnico FIJLKAM Nicola Gianforte – a conferma della crescita Sabato Federico ha avuto la meglio sia su un forte atleta Siciliano che su un altrettanto forte judoka di un club Romeno, possiamo essere orgogliosi del percorso che sta facendo».

Sempre nella giornata di sabato era in gara anche Filippo Fontana (U18 -73Kg) che nonostante il buon periodo di forma non riesce a superare i turni eliminatori. La squadra agonistica continuerà la propria preparazione presso la palestra Daruma BJJ del Maestro Berardi a Sanremo (zona Polo Nord). A conclusione del weekend arriva la notizia dell’ennesimo oro per Simone Galasso (U15 -81Kg) che conquista il suo quarto oro nel circuito Trofeo Italia 2019.