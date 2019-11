Pluripregiudicato imperiese arrestato dalla Polizia, trovato in possesso di droga e armi

Imperia. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un noto pluripregiudicato imperiese, di 34 anni, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, denunciandolo anche per detenzione abusiva di innumerevoli armi rinvenute a seguito di perquisizione locale.

La vicenda prende le mosse da uno dei controlli effettuati quotidianamente dagli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lungo una delle principali arterie cittadine, nell’ambito dell’implementazione dei servizi di controllo del territorio, disposta dal Questore della Provincia di Imperia, con particolare riferimento alle zone a maggior rischio di degrado urbano.

L’attenzione degli operatori veniva attirata da un soggetto appiedato, noto per i suoi numerosi precedenti, che stava percorrendo l’Argine Destro direzione mare, allontanandosi dalla Stazione Ferroviaria di Imperia.

L’identificazione del soggetto confermava i suoi numerosi precedenti inerenti al traffico di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio. L’uomo manifestava un incomprensibile stato di agitazione che induceva gli Operatori ad approfondire il controllo, rinvenendo un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi.

Date le circostanze il controllo veniva esteso al domicilio dello stesso ove si rinvenivano, sapientemente occultati in un cassetto, vari strumenti destinati al frazionamento e al confezionamento di sostanze stupefacenti, oltre a un ulteriore modica quantità di hashish.

La perquisizione locale consentiva altresì di rinvenire numerose armi bianche (coltelli – katana – spada – noccoliera) dotate di spiccata capacità offensiva, anch’esse nascoste con maestria, non regolarmente detenute.

All’esito dell’udienza di convalida tenutasi stamane innanzi al Tribunale di Imperia, il Giudice disponeva per il fermato gli arresti domiciliari.