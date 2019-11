Ventimiglia. Dopo un giorno di tregua è tornata la pioggia sull’estremo ponente ligure, territorio già saturo d’acqua ed estremamente fragile. Allagamenti si registrano soprattutto in val Nervia, in particolare a Isolabona e Dolceacqua dove le strade sembrano fiumi in piena. Il fango ha sommerso il manto stradale. Allagamenti anche a Pigna. Due le frane segnalate a Isolabona.

Allagamenti anche nell’entroterra di Ventimiglia, in particolare a Porra e Bevera. In via Gallardi un autobus è rimasto bloccato in un sottopasso a causa dell’acqua alta. (foto di Vincenzo Condina)

La pioggia torrenziale ha causato anche frane e smottamenti nelle zone collinari, messe a dura prova lo scorso weekend quando ha piovuto per 36 ore consecutive.