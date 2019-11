Pieve di Teco, gli uomini del 115 in aiuto di uno sfollato da Calderara

Pieve di Teco. Intervento degli “angeli custodi” del 115. I vigili del fuoco dal Comando provinciale di Imperia hanno aiutato uno sfollato a recuperare le proprie cose dalla sua casa che si trova a Calderara.

La frazione era stata evacuata dopo che, il 23 novembre scorso, una frana aveva colpito il piccolo abitato. Cinque persone erano state evacuate.

Per ora vivono in case messe a disposizione da un benefattore. Per ristabilire la normalità frazione, dal giorno del disastro, hanno operato incessantemente pompieri, forze dell’ordine, volontari, operai e tecnici comunali.