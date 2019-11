Pietre d’Inciampo, la mozione di Imperia al Centro

Imperia. Edoardo Verda e Guido Abbo, consiglieri di Imperia al Centro, hanno presentato un proposta sulla ‘Pietra d’Inciampo’ che verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale.

«La ‘Pietra d’Inciampo’ vuole rappresentare un ostacolo concettuale alla quotidianità, posto di fronte all’ingresso dell’abitazione del deportato, che esorti a ricordare un passato tragico ma tutt’altro che irripetibile. Passato di cui Imperia non fu esentata e che pagò con un pesante tributo: da qui, infatti, secondo quanto riportato negli archivi, partirono circa 50 tra donne e uomini deportati nei campi di concentramento e di questi in 15 non fecero mai più ritorno. Uomini e donne prelevati dalle loro case in quanto ebrei, antifascisti o disertori.

Per questo, oggi, ho presentato insieme a Guido a nome di Imperia al Centro una mozione per il comune ad Imperia proponendo di pianificare la posa delle ‘Pietre d’Inciampo’ anche nel nostro comune. È di ieri la notizia dell’assegnazione di una scorta alla Senatrice a vita Liliana Segre, ritenuta doverosa a causa delle innumerevoli minacce e insulti ricevuti in quanto Ebrea e simbolo di quel passato che taluni provano a minimizzare, sminuire o perfino negare. Mantenere ardente il fuoco della memoria è un dovere delle istituzioni ma alla luce della cronaca recente risulta sempre più una necessità. La nostra città spero possa fare la sua parte» – afferma Edoardo Verda.

La mozione pietre d’inciampo.