Perché scegliere la facoltà di Medicina e chirurgia? Intervista al medico sanremese Trapani

Sanremo. Si avvicina sempre di più il momento della scelta universitaria per i ragazzi di quinta superiore. Tra le facoltà più quotate, i nostri giovani annoverano quella di Medicina e chirurgia. Ma qual è il modo migliore di intraprenderla? Lo abbiamo chiesto al medico sanremese Gianfranco Trapani.

Buongiorno dottore, quando ha capito che la professione di medico sarebbe stata la sua vocazione?

Cosa consiglia a un ragazzo che vuole iscriversi a Medicina?

Per un ragazzo che inizia sicuramente è fondamentale lo studio, sembra scontato ma si riesce ad aiutare gli altri nel momento in cui hai la conoscenza. Un altro consiglio è il credere in ciò che si fa e metterlo in pratica. In un’era così piena di scoperte, lo stile di vita e un’alimentazione corretta sono alla base anche per noi medici, esattamente come migliaia di anni fa per antichi egizi, greci, romani . Passato e futuro si intersecano in modo indissolubile. L’ambiente attorno al paziente (epigenetica) influenza i geni che possono causare le malattie (genetica), di conseguenza per prendersi cura di esso è importante. Per dare un esempio bisogna credere, metterlo in pratica e conoscere.