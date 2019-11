Bordighera. “Ciò che resta ci appaga. Ti ricorderemo come eri in gioventù. I tuoi cari cittadini di quartiere”. E’ quanto scritto su una lavagna utilizzata come lapide e sistemata a ridosso di una finta tomba, con tanto di cero e chiesa di Sant’Ampelio stilizzata, in un’aiuola di piazza Eroi della Libertà, a Bordighera, da alcuni esercenti che hanno inscenato stamani una singolare protesta.

L’aiuola in questione, infatti, così come altre presenti nella piazza nel cuore della Città delle Palme, sono ancora spoglie. Per questo, dopo aver fatto un paragone con gli altri spiazzi verdi comunali, abbelliti con decine di ciclamini, i titolari di alcune attività commerciali hanno deciso di protestare: «Abbiamo voluto sdrammatizzare così – dice una delle promotrici dell’iniziativa, che ha chiesto di restare anonima – Visto che questa aiuola è stata dimenticata, ci abbiamo pensato noi a sistemarla».

Uno ‘scherzo’ che non è piaciuto all’assessore Melina Rodà, che stamattina, dopo aver visto su Facebook circolare le foto dell’aiuola, si è recata sul posto. «E’ di cattivo gusto e va contro il bene di Bordighera – ha detto, parlando del gesto. – Tra l’altro bastava chiedere e avremmo risposto il perché quell’aiuola, come altre, fosse ancora spoglia». Nessuna dimenticanza, infatti, la convenzione stipulata con l’Istituto Aicardi di Sanremo, prevede che gli studenti si occupino delle aiuole cittadine in orario scolastico. Dopo un primo intervento, nei giorni scorsi, i provetti giardinieri sarebbero tornati per finire il lavoro.

L’assessore ha così avvisato gli agenti della polizia locale di Bordighera, chiedendo un loro intervento per far rimuovere la finta tumulazione. E così è stato.