Rocchetta Nervina. E’ vietato il passaggio sia in auto che a piedi nel tratto di SP68 interessato da un movimento franoso che si è portato via un tratto di strada. Dopo un primo divieto di transito ai veicoli, in serata visto il peggioramento della situazione, è stata firmata un’ordinanza che vieta il passaggio anche ai pedoni.

«L’itinerario alternativo pedonale – si legge nel documento – E’ costituito da un sentiero appositamente attrezzato in fase di realizzazione, mentre quello veicolare, in caso di emergenza, è rappresentato dalla strada comunale Rocchetta Nervina – Marcora che si collega al km 5 della SP69».