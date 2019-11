Pallavolo, terza vittoria consecutiva per la Maurina Strescino

Imperia. Terza vittoria consecutiva per la Maurina Strescino. Le imperiesi tornano dalla trasferta di Arenzano con un rotondo 3/0.

Gara sempre saldamente in mano delle bianco-azzurre che sulla falsariga della partita di sette giorni fa si portano agevolmente sul 2/0 (25/18-25/19) per poi subire il ritorno delle padrone di casa nella terza frazione di gioco che comunque portano in porto trascinate dal capitano Benedetta Giordano (25/23).

Prossimo impegno sabato 16 novembre alle 18 al palasport di Zona San Lazzaro con la formazione genovese della Virtus Sestri.