Ventimiglia. Presenti 900 atleti si sono dati battaglia al play hall di Riccione per il 35° campionato nazionale Csen di judo, il club ponentino si presenta con 19 atleti portando a casa un bottino di tutto rispetto: oro per Ciccia Alberto, Micael Grillo; argento per Ginevra Grillo, Nicolò Monterosso, Walter Dragulin, Samuele Bosio, Federico catassi; bronzo Stefano Conoscenti, Andrea Morsia, Marco Di Giorno, Samuele Marchetta; quinto Ciccia Gabriele che sfiora il podio per pochissimo settimi Bracali Samuele e Marco Franze che si sono fatti valere vendendo cara la pelle.

La domenica ha visto protagonisti senior junior e master i quali si sono fatti valere conquistando ottimi piazzamenti argento per Francesco Sansò il quale conquista la cintura nera primo dan, argento per Simone Catassi e Mauro Morsia e due settimi posti per Chicchiero Matteo e Ciccia Antonio quest’ultimo in una categoria con parecchi veterani.

«Sono molto soddisfatto – spiega il direttore tecnico di tsukuri judo Ventimiglia Cristian Di Franco – a causa del cambio della palestra abbiamo chiuso i corsi a fine maggio e li abbiamo ripresi a ottobre pertanto con meno di due mesi di allenamento mi posso ritenere molto soddisfatto dei risultati ottenuti. Sono molto fiero di tutti i nostri ragazzi che si sono confrontati senza problemi con atleti decisamente più allenati portando a casa risultati rilevanti facendo un buon judo ma sempre con molta umiltà e rispetto.

Le schiere di tsukuri si sono rinforzate parecchio grazie alla nuova sede Forge of Souls di via Peglia 6 ma soprattutto grazie al nostro impegno costante con tutte le fasce di età. Adesso ci prepariamo a una nuova avventura il primo dicembre a Genova al trofeo di Natale dove avremo parecchi ragazzi all’esordio agonistico. Venite a trovarci presso la nostra sede anche tu potrai essere uno di noi».