Ospedaletti. Un enorme pino marittimo si è schiantato a terra in via delle palme questa mattina, quando erano circa le 10. La pianta, che per puro caso non ha provocato una tragedia, si è divelta alla base da un giardino privato di una villa localizzata precisamente al civico 29. Per fortuna, nel momento del crollo non erano presenti né pedoni né veicoli posteggiati o in transito. Anche l’abitazione a valle è stata soltanto sfiorata.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che, con l’ausilio del mezzo dotato di autoscala, hanno iniziato a sezionare l’albero con la motosega. Al momento il transito lungo la via a senso unico a salire è bloccato.