Ospedaletti. Uno smottamento di circa due metri ha interessato il plesso scolastico di corso Marconi nella Città delle Rose. A fare l’amara scoperta sono stati, questa mattina, gli insegnanti delle elementari e medie cittadine che al loro ingresso nell’istituto hanno notato il cedimento.

Allertati i vigili del fuoco, sopraggiunti sull’area interessata, gli uomini del 115 stanno effettuando un sopralluogo del movimento franoso al fine di stabilire se possono esserci delle ripercussioni sull’agibilità dell’edificio o di parti di esso. Sul posto è presente anche la locale protezione civile e il vicesindaco Anna Bregliano.

In via precauzionale l’amministrazione comunale, in accordo con la direzione scolastica, ha disposto il trasferimento di un’aula e dei relativi alunni in altri locali. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l’edificio abbia subito copiose infiltrazioni.

(Notizia in aggiornamento)