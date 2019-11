Ospedaletti, sigillo sull’accordo per Baia Verde rinviato dopo il ricorso di Mannini

Ospedaletti. Accordo per il rilancio di Baia Verde, arrivederci all’anno nuovo. Il giudice del tribunale di Genova ha deciso di rinviare al prossimo 14 gennaio l’udienza prevista per questa mattina che avrebbe dovuto dare il via libera al patto tra Comune e fallimento Fin.Im. propedeutico allo sblocco del cantiere.

A incidere sulla decisione è stato il ricorso presentato ieri pomeriggio, in extremis, da parte dell’imprenditore Mauro Mannini, ideatore del progetto che avrebbe dovuto trasformare l’ex discarica Cogefar in un approdo turistico. Mannini, contestando la bozza di accordo attraverso i propri legali, è tra i creditori del fallimento per intermezzo di una società a lui facente capo.

Secondo indiscrezioni provenienti da palazzo di giustizia, l’ex numero uno di Fin.Im. preferirebbe andare a giudizio piuttosto che rendersi parte di una transazione che procrastinerebbe il saldo delle somme richieste a titolo di risarcimento danni all’aggiudicazione della futura gara europea.

Il sindaco Cimiotti che spinto per arrivare alla delibera di giunta con la quale sono stati stabiliti, circa due settimane fa, i termini dell’accordo – 25 milioni di euro da versare al fallimento da parte del prossimo investitore – si trova attualmente nel capoluogo di regione in attesa di scoprire i dettagli della questione dai propri avvocati.