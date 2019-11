Ospedaletti, il nuovo campetto da calcio di strada Valle Grande è quasi pronto. La consegna del cantiere entro fine mese

Ospedaletti. Il nuovo campetto da calcio di via Valle Grande (sopra le scuole) è a un passo dall’essere pronto per la consegna. L’ultimo sopralluogo da parte del sindaco Daniele Cimiotti si è tenuto nei giorni scorsi. All’appello manca ancora la posa del manto sintetico mentre il resto della struttura, spogliatoi e impianto elettrico, è stato ultimato. L’inaugurazione ufficiale è prevista entro la fine dell’anno.

L’opera viene realizzata da privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per il completamento delle villette realizzate, solo in parte, sulla vicina collina, rimaste in stand-by per molti anni in seguito allo scandalo che coinvolse l’allora amministrazione comunale.

A proposito di impianti sportivi, sul terrapieno di Pian d’Asché è stato riaperto da un paio di settimane l’altro ex campetto da calcio che era stato smantellato, dato le sue condizioni di forte degrado, poco prima dell’estate per far spazio a dei parcheggi liberi. L’area di sosta è rimasta, mentre il sintetico (recuperato dagli avanzi provenienti dal rifacimento dello stadio comunale) è stato trasferito al posto del campo da pallavolo all’aperto.