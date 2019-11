Ospedaletti. Una decina di famiglie è stata evacuata precauzionalmente a causa del crollo di due muri di contenimento di un giardino privato di via Cesare Battisti, franati addosso a una palazzina di via Ascenzo dove abita, tra gli altri, anche il sindaco Daniele Cimiotti. Terra e detriti sono finiti contro il muro degli edifici antistanti, invadendo il cortile del primo cittadino e mettendo a serio rischio l’incolumità dei residenti.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno effettuato un sopralluogo al seguito del quale è stato disposto lo sgombero. Il sindaco, infatti, su consiglio degli ingegneri e della direzione del 115, ha dovuto firmare l’ordinanza che di fatto coinvolge anche se stesso. Gli sfollati sono stati sistemati in alcune stanze del vicino hotel Firenze.

Nelle prossime ore, appena il tempo lo permetterà, un nuovo sopralluogo tra i tecnici comunali, la polizia municipale e i vigili del fuoco dovrà stabilire se e quando gli abitanti della zona potranno fare ritorno nelle proprie abitazioni. Fino a quel momento, il Comune è tenuto a prestare loro assistenza individuando delle strutture ricettive dove ricollocare i cittadini coinvolti dal crollo.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che i muri franati siano stati eretti in un secondo momento rispetto alla costruzione (risalente agli anni 60) con materiale di risulta e senza ferri che ne garantissero un idoneo sostegno. Lo stesso sindaco aveva intimato ai proprietari di procedere speditamente alla messa in sicurezza ma il tempo, in senso cronologico e metereologico, è stato davvero tiranno.