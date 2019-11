Ospedaletti, alunni delle scuole medie a lezione tutto l’anno in parrocchia

Ospedaletti. Dal sopralluogo sulla frana che ha coinvolto le fondamenta delle scuole materne, elementari e medie di corso Marconi, le prime notizie emerse non lasciano spazio a grandi novità in positivo. Geologo, ingegneri e tecnici del Comune, hanno attestato che il pian terreno dell’edificio scolastico è momentaneamente irrecuperabile, motivo per cui gli 82 studenti delle medie dovranno affrontare il resto dell’anno scolastico negli spazi del salone parrocchiale di piazza Europa.

A ufficializzare la decisione è il sindaco Daniele Cimiotti che ha preso parte di persona all’ispezione che si è tenuta questa mattina, alla presenza anche dell’impresa cittadina Olimpio Lanteri a cui sono stati affidati i lavori in somma urgenza. Le infiltrazioni che si sono mostrate in tutta la loro evidenza tra sabato e domenica, quando si è verificato il picco delle forti piogge del weekend appena passato, hanno portato via tanto di quel materiale da scoprire le fondamenta della struttura pubblica nata per essere una serra e poi adattata nel corso degli anni a scuola.

«Faremo un grande lavoro per rendere di nuovo fruibile il piano basso dell’edificio. I tempi non sono brevi e ci attende un investimento importante per un Comune piccolo come il nostro, ma ci metteremo il massimo impegno, ha spiegato Cimiotti. Per quest’anno gli alunni delle medie svolgeranno le lezioni presso i locali della parrocchia che abbiamo già provveduto ad attrezzare con i banchi e le lavagne interattive. Per quelli delle materne e elementari, contiamo di ritornare alla normalità a partire dalla prossima settimana».

Notizie migliori arrivano, invece, sul fronte delle famiglie sfollate dalle proprie abitazioni da sabato scorso, tra le quali è ri-compresa quella del sindaco. «Abbiamo predisposto la revoca dell’ordinanza che ora deve essere notificata agli inquilini. Visto che sono tutti sparsi per il paese, li vorrei invitare a contattare il Comune il prima possibile. Una volta notificato il provvedimento sono autorizzati a rientrare a casa a partire da questo pomeriggio».

Secondo quanto riferito da Cimiotti, la palazzina di via Cesare Battisti da cui si è distaccata una parte di muro, rovinata nel cortile dei condomini sottostanti, non ha dato ripercussioni sulla stabilità dell’immobile che risulta avere fondamenta abbastanza profonde. I lavori di messa in sicurezza saranno effettuati con urgenza dalla proprietà dell’appartamento nel cui giardino si è verificato il crollo.