Operato al torace il ragazzino ferito facendo parkour a Imperia. La prognosi resta riservata

Imperia. E’ stabile il ragazzino di 13 anni rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta dal tetto della piscina Cascione, mentre faceva parkour domenica pomeriggio.

Un volo da circa sei metri di altezza, che ha fatto temere il peggio. Oggi, a rassicurare sulle condizioni del giovane è la Direzione Sanitaria dell’Istituto Giannina Gaslini che informa che il 13enne, «ricoverato per politrauma toracico per una caduta, e per questo sottoposto ad intervento chirurgico al torace, ha avuto un buon decorso postoperatorio e sarà trasferito, già nelle prossime ore, dall’Unità di Terapia Intensiva alla UOC Chirurgia dell’Istituto, dove proseguirà l’osservazione per le prossime 48 ore, prima di sciogliere definitivamente la prognosi. Gli accertamenti eseguiti hanno escluso altre lesioni e complicazioni».