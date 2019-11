Oggi colletta alimentare dei Lions Club Imperia La Torre

Imperia. I Lions Club Imperia La Torre invita tutti i cittadini a partecipare alla colletta alimentare che si terrà oggi.

I nostri Soci saranno presenti presso il punto vendita Eurospin a Imperia Porto Maurizio in via degli Ulivi (dietro via Martiri della libertà) tutto il giorno fino alle 18.30.

L’intera raccolta di prodotti alimentari verrà consegnata al banco alimentare e destinata alle persone in difficoltà.