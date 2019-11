Ventimiglia. Fra le tante attività organizzate dai docenti e proposte agli studenti per l’Alternanza Scuola Lavoro (oggi chiamata Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) lo scorso giovedì 17 ottobre gli alunni della classe quinta del Corso Tecnico Turistico dell’Istituto “E.Fermi” e delle due classi quinte Professionale Servizi Commerciali dell’Istituto “M.Polo”, si sono recati al Museo Bicknell di Bordighera, accompagnati dai docenti di Discipline Economico-Giuridiche, per assistere ad un interessante convegno sul tema del turismo transfrontaliero nella Riviera franco-italiana.

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Costanza, sempre favorevole a scambi culturali, gemellaggi con scuole all’estero ed all’apprendimento delle lingue delle lingue straniere, ha colto volentieri questa occasione per gli Istituti Fermi e Polo di Ventimiglia. Ricordiamo infatti che l’Istituto Fermi Polo Montale è anche sede di corsi ed esame del Trinity College, ente di formazione riconosciuto dal MIUR.

I ragazzi hanno partecipato ad un evento davvero internazionale: gli interventi dei relatori infatti sono stati sia in lingua francese che italiana, ed hanno approfondito il tema del turismo sociale, di élite e del cosmopolitismo che si sono sviluppati in Costa Azzurra fin dagli ultimi anni del XIX secolo.

Sono stati inoltre toccati i temi del turismo sostenibile e di massa, del relativo impatto sociale, culturale ed economico e del valore simbolico della Frontiera franco-italiana, che ha avuto, per tanti secoli, la funzione di collegare, più che di dividere i due Paesi.

La mattinata si è conclusa con un approfondimento sul turismo terapeutico a Bordighera, quando svernare in Riviera era considerata una vera e propria cura per la salute di chi aveva problemi respiratori e polmonari: il clima mite era considerato un vero e proprio toccasana naturale, valido ancora ai giorni nostri!

In conclusione della proficua mattinata di lavori è stato infine gustato meritatamente anche un momento di convivialità, con un rinfresco a base di prodotti locali.