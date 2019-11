Diano Marina. In seguito all’ entrata in vigore della nuova normativa sui sistemi di ritenuta per bambini e neonati il comando di polizia locale di Diano ha iniziato una serie di posti di controllo per informare l’utenza e per verificare se le nuove norme sono state recepite dai genitori utenti della strada.

Durante i controlli non si sono riscontrate anomalie e non sono state elevate contravvenzioni anche se qualche automobilista ha, comunque, chiesto ulteriori informazioni sull’utilizzo degli appositi sensori che dovranno essere applicati ai veicoli indipendentemente dal sistema di ritenuta per evitare di “dimenticare”i bimbi in auto come sfortunatamente successo recentemente in varie parti d Italia.

I controlli continueranno nei prossimi giorni