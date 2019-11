Camporosso. Nuovo servizio di assistenza per la città di Camporosso, la Croce Azzurra – Misericordia di Vallecrosia collaborerà con il Comune per attività di pubblica utilità e di interesse per la comunità.

Ha avuto inizio oggi, 4 novembre, la nuova convenzione siglata tra il Comune di Camporosso e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia che tra le varie attività di rilevanza sociale a favore della comunità si occuperà dell’assistenza e vigilanza dei bambini in prossimità del plesso scolastico di via San Rocco, sugli scuolabus comunali e dell’apertura e chiusura dei giardini pubblici di Camporosso Mare.

Il servizio, promosso dall’amministrazione Gibelli, sarà svolto da personale qualificato della Croce Azzurra (soccorritori e steward) in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Camporosso ed in collegamento tecnico ed operativo con il comando di polizia locale.