Nuova Lega Pallavolo Sanremo, iniziano gli impegni del settore maschile

Sanremo. La lunga attesa è finita, nello scorso fine settimana sono iniziati i diversi campionati giovanili Fipav maschili di volley nei quali è impegnata la Nuova Lega Pallavolo Sanremo.

Sabato 9 novembre è scesa in campo la squadra under 16 riservata ai nati negli anni 2004/2005 e si è trovata di fronte il Volley Primavera Imperia. La sfida è stata combattuta sino alla fine del tie-break per poco più di due ore di gioco. Alla fine la vittoria è andata alla formazione del capoluogo che ha sfruttato la maggiore fisicità nei confronti dei sanremesi che hanno schierato una squadra molto giovane con due soli nati nel 2004. Nonostante il gap di età il match è stato molto equilibrato ed è terminato con il punteggio di 25/20 19/25 25/23 24/26 15/9 a favore del Volley Primavera. La rivincita è arrivata il giorno dopo.

Domenica 11 novembre stessa partita a livello però under 14. Questa volta il successo è andato alla NLP in soli 3 set: 25/21 25/21 25/17. A bilancio della prima giornata, l’allenatore della società di Sanremo Michele Minaglia ha commentato: «E’ stato un buon inizio di campionato e sono rimasto soddisfatto della prova sia dell’Under 16 che degli under 14. I ragazzi sono stati bravi a farsi trovare pronti per una stagione che si preannuncia molto equilibrata e combattuta».

Queste le formazioni.

Under 16: Balbis A, Bortesi F, Corsaro G, De Panis N, El Jaidouli H, Ghiretti G, Lanteri P, Mauro C, Migliore F, Paolino M, Priolo M, Serra T.

Under 14: Corsaro G, Faraldi F, Farisano C, Gozzi T, Graglia L, Halili L, Massaro R, Mazzoletti A, Rossano L, Vairo L, Zhang L.