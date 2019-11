Sanremo, piccola frana in Via delle Ginestre

Sanremo. Le forti precipitazioni della notte appena trascorsa provocano ancora danni. Nella mattinata odierna una piccola frana si è verificata in una mulattiera in zona Via delle Ginestre.

Lo smottamento ha fatto si che una discreta quantità di terra si appoggiasse su di una casa, senza però provocare ne danni ne feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai comunali.