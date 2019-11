Imperia. Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dalle forti piogge cadute nella notte nel Ponente ligure.

Danni ingenti a Ventimiglia, dove via Bandette è chiusa dalle 3, e una zona intera è isolata, a causa di uno smottamento che ha reso impraticabile la strada, invasa da fango e detriti. Oltre ai pompieri, sul posto è intervenuta la polizia locale.

Il sindaco Gaetano Scullino e l’assessore ai lavori pubblici Gianni Ascheri hanno previsto immediati interventi per ripristinare la sicurezza dell’area.

Sempre nel corso della notte, alcuni massi sono caduti sulla Aurelia nei pressi di San Lorenzo al Mare. Allagati appartamenti a Sanremo in via Dante e in via Galileo Galilei. Sempre a Sanremo, si è registrato un piccolo smottamento in via Goethe.

Interventi anche sulla strada per Verdeggia, a causa di alberi pericolanti. La frazione di Triora, dove è scesa anche della neve, è isolata.