Sanremo, nonno Giacomo: la «pietra miliare» dello storico negozio Bettinelli

Sanremo. A nonno Giacomo il suo lavoro di venditore di scarpe piace. Lo dimostra il fatto che lo faccia da quasi mezzo secolo. Lui che di anni ne ha appena compiuti 80 e ancora non ha smesso di inginocchiarsi per far provare sandali o mocassini a bambini, ragazzi e adulti.

Nonno Giacomo, la «pietra miliare» dello storico Bettinelli, che ha vestito i piedi di almeno due generazioni di sanremesi. Per tutti, semplicemente, Giacomino, il simpatico signore che ci ha venduto il nostro primo paio di scarpe da ginnastica, «sempre con un sorriso, o con una moneta per chi ha bisogno o un consiglio da dispensare», come ha ricordato la nipote Giulia augurandoli buon compleanno.

Chissà se un domani ci saranno ancora venditori come nonno Giacomo che alla sua età ancora arriva in negozio alle 7.30 del mattino per alzarne la saracinesca soltanto alle 9, il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene.

Ma Bettinelli è tutta la sua vita. Gli ha perfino «permesso di superare il lutto della nonna, sua adorata moglie, che ha amato, coccolato e curato fino all’ultimo giorno, assecondandola anche quando nessun’altro lo faceva più».

(Foto Facebook)