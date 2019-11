Nina Menegatto è la prima principessa di Seborga, le congratulazioni di Anìbal Gotelli

Seborga. Nina Menegatto è la prima principessa dell’autoproclamato Principato di Seborga. Aníbal Gotelli, rappresentante generale del Principato in Argentina e direttore esecutivo di SeborgAmerica, desidera complimentarsi pubblicamente con la nuova sovrana:

«Altezza,

A nome della Rappresentanza Generale di Seborga in Argentina, invio i miei più sinceri complimenti per il vostro successo nelle elezioni di oggi. Questa Rappresentanza sarà sempre a vostra disposizione per fornire il miglior servizio di diffusione e promozione del Principato di Seborga.

Suo,

Prof. Anìbal Gotelli

Direttore esecutivo di Seborgamerica

Rappresentante generale del Principato di Seborga in Argentina».