Nevicata in corso, chiusura notturna per il tunnel di Tenda

Val Roya. A causa della nevicata che si sta abbattendo in queste ore sulla Val Roya, scatta la chiusura notturna in entrambe le direzioni del tunnel di Tenda.

Il provvedimento, resosi necessario poiché le autorità francesi non sono in grado di garantire lo sgombero della neve sul versante francese del tunnel, avrà inizio a partire dalle 22 di questa sera, lunedì 18 novembre, e sarà in vigore fino alle 6,30 di domani, martedì 19 novembre.