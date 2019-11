Natale più luminoso a Ospedaletti con i tubi a led su alberi e giardini

Ospedaletti. Quest’anno, durante le festività natalizie, le vie della Città delle Rose saranno illuminate ancora di più. E non solo dalle classiche luminarie a tema.

L’amministrazione comunale ha deciso infatti di collocare sugli alberi dei vari viali e giardini pubblici dei tubi a led. Queste luci verranno acquistate in via definitiva e non solamente noleggiate come di solito accade, al fine di averne disponibilità anche per altre occasioni.

Il costo sfiora i 5000 euro per un totale di 145 bobine lunghe 50 metri più altri 3000 per la realizzazione degli impianti e dei collegamenti.