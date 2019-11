Natale e Festival, a Sanremo negozi liberi di addobbare le vie

Sanremo. Liberi tutti, o quasi, di addobbare all’esterno i propri negozi per le feste di Natale e durante il Festival, dal primo dicembre fino al dieci gennaio e per i primi dieci giorni di febbraio. La giunta comunale, con un atto dedicato, ha sostanzialmente accolto l’istanza di alcuni commercianti cittadini che hanno chiesto all’amministrazione un lasciapassare per gli abbellimenti in occasione delle feste, liberalizzandone l’installazione nei periodi sopra indicati.

A patto che essi non vadano a intralciare le attività istituzionali del Comune, gli addobbi potranno essere posizionati anche fuori dai negozi sulla pubblica via. Vasi, fioriere e chissà cos’altro, tuttavia, dovranno rispettare quanto prescritto dal regolamento per l’occupazione del suolo pubblico, ovvero non potranno occupare una superficie superiore a 0,49 metri quadri.

Chi ha le vetrine che danno sulle piazze, inoltre, dovrà assicurarsi di garantire una corsia preferenziale larga 3,5 metri per i mezzi di soccorso, così come non possono essere installati degli abbellimenti che provochino intralcio al normale scorrimento del traffico pedonale.