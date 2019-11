Nasce Ligurian Luxury Destinations, strutture selezionate 4 e 5 stelle insieme per promuovere la “Liguria del Lusso”

Sanremo. E’ stato presentato ieri il progetto, nato la scorsa primavera, dove intorno ad un tavolo, sotto la regia di Agenzia in Liguria e Regione Liguria si sono incontrate le eccellenze dell’accoglienza ligure per dar vita ad un progetto ambizioso: fare promozione della destinazione Liguria, attraverso le strutture ricettive di lusso. Da Sanremo alle Cinque Terre il raggruppamento di imprese legate al settore alberghiero ha come obiettivo quello di fare sistema cercando di presentarsi a nuovi mercati uniti ai grandi player mondiali del turismo.

La prima occasione sarà l’ILTM (International Luxury Travel Market) a Cannes dal 2 al 5 dicembre la fiera principale in Europa per il turismo di alta gamma. All’interno dell’area ENIT la Liguria avrà un suo spazio definito dove sotto il marchio LLD (Ligurian Luxury Destinations – Italian Riviera) gli albergatori si proporranno ai vari buyer che sono alla ricerca di nuove e affascinati destinazioni, strutture legate al Lusso ed esperienze esclusive.

L’assessore al turismo Gianni Berrino puntualizza che «La nascita di Ligurian Luxury Destinations, che comprende strutture alberghiere di primaria importanza e qualità, fa sì che la Liguria si offra anche ad una clientela esigente che viene a godere delle nostre eccellenze paesaggistiche, enogastronomiche e culturali godendosi allo stesso tempo tutti i comfort che questi splendidi hotel sono in grado di proporre. Tutta la Regione è ottimamente rappresentata: da Ponente a Levante chi cerca il lusso ha solo l’imbarazzo della scelta. Alla base della politica turistica della Regione rimane sempre la ricerca della qualità per soddisfare tutte le fasce dei nostri ospiti».

Il nuovo network vuole esser un esempio di come si possa puntare in alto accrescendo il valore di una destinazione che da ponente a levante della Liguria ha delle peculiarità straordinarie. Parola d’ordine è Luxury, dunque, ma non intesa come turismo per pochi, bensì come turismo di qualità rivolto anche alla classe media/alta. Per l’occasione è stato anche creato un pacchetto promozionale al fine di far conoscere le varie strutture e fare vivere il territorio attraverso delle attività che ciascuno degli hotel ha inserito nel pacchetto: €1500 da spendere per 5 notti in 5 diversi alberghi. Un modo per stimolare i potenziali nuovi ospiti a conoscere i luoghi più belli ed eccellenti della costa ligure.

«Con la presenza all’Iltm in coincidenza con il nuovo format “Ligurian Luxury Destinations”, – spiega Pietro Paolo Giampellegrini commissario di Agenzia Liguria – la nostra Liguria dimostra ancora una volta di sapere fare sistema e di avere le carte in regola per affrontare tutte le sfide del mercato del turismo. Questa volta si punta sul settore di nicchia del lusso e l’Agenzia “In Liguria” si pone come punto di riferimento per gli operatori anche in questa occasione. A Cannes ci confronteremo con tante altre destinazioni, ma noi abbiamo molte frecce al nostro arco, a cominciare da quel turismo esperienziale che è fortemente richiesto dai turisti che scelgono hotel a cinque stelle o comunque strutture ricettive di lusso. La Liguria ha grandi asset nel campo della “luxury destination”, come Portofino, Sanremo e la stessa Genova. Ma abbiamo anche la forza di un territorio che può offrire il massimo di bellezza a chi pretende il massimo di comfort».

L’occasione dell’ILTM vuole essere la prima di un percorso che avrà un suo sviluppo anche con altre prestigiose iniziative che sono al vaglio del tavolo grazie anche al supporto della Regione Liguria e dell’Agenzia in Liguria.

Ecco le strutture che fanno parte dell’LLD, da Ponete a Levante: Miramare the Palace Sanremo, Grand Hotel Alassio, La Meridiana Resort & Golf – Garlenda, Grand Hotel Savoia Genova, Hotel Cenobio dei Dogi – Camogli –, Excelsior Palace Hotel di Rapallo, Mediterraneo Emotional Hotel &Spa- Santa Margherita Ligure, Hotel Miramare – Sestri Levante, Hotel Vis à Vis – Sestri Levante, Golfo dei poeti Relais & spa – Montemarcello.