Mezzi vecchi e mancanza di personale, sindacati avviano procedura di raffreddamento nei confronti di Rt

Imperia. Con mezzi vetusti e guasti all’ordine del giorno, oltre a scarsità di dipendenti e mancanza di certezze sul futuro lavorativo di chi è assunto, la situazione vissuta quotidianamente da chi lavora per la Riviera Trasporti è tutt’altro che rosea. Per questo, dopo i numerosi incontri con la Provincia di Imperia, in qualità di ente a cui fa capo la partecipata pubblica, le segreterie provinciali di CGIL, CISL, UIL e FAISA-CISAL hanno avviato una procedura di raffreddamento e conciliazione. Senza risposte concrete a breve termine, i sindacati sono pronti a indire una giornata di sciopero.

I problemi segnalati «sono ormai non più procrastinabili», si legge in una nota firmata dalle quattro sigle sindacali unite, che stilano l’elenco delle criticità: «La cronica carenza di personale e mezzi che affliggono la Riviera trasporti. Come si intuisce facilmente, queste mancanze impediscono il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico e, a tutta questa situazione, abbiamo chiesto di porre rimedio».

A farne le spese, oltre ai lavoratori, sono anche i cittadini: «L’attuale situazione aziendale penalizza fortemente l’utenza che deve subire quotidianamente salti di corse, rotture di mezzi, ritardi nelle corse, eccetera», si legge nella nota congiunta. «Per questi motivi, e altri ancora, attiviamo la procedura di raffreddamento al fine di interessare le autorità competenti e che, in assenza di soluzioni tempestive, sfocerà in una giornata di sciopero aziendale per i seguenti motivi: assunzione di nuovo personale con conseguente ripristino della pianta organica carente in tutti settori aziendali; acquisizione di nuovi e necessari mezzi aziendali e concretizzazione del rientro della sub concessione della RTL in RT, dando così certezza sul futuro lavorativo del personale come da accordi vigenti».