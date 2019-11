Meditare fa bene? Incontro a Sanremo con la psicologa psicoterapeuta Rita Vaccari

Sanremo. Domenica 10 novembre alle 16 la psicologa psicoterapeuta Rita Vaccari terrà un incontro gratuito presso la libreria Giunti sul tema della meditazione.

Che cos’è la meditazione? La meditazione è una pratica antichissima, si può dire antica quanto l’uomo.

La parola meditare deriva dal verbo latino mederi che significa medicare, misurare e pensare. La radice med accomuna le parole medicare e medicina. Lo scopo primo della meditazione è quello di curare, ma anche misurare con la mente, riflettere, rivolgere la nostra attenzione al nostro animo. Curare le nostre ferite emotive, curare i nostri pensieri negativi, curare le nostre abitudini inconsce, per vivere meglio, più rilassati, fiduciosi e soprattutto creativi.

Meditare significa conversare con se stessi, dedicare del tempo solo a sé, prendersi cura di sé. Dialogando con se stessi si recupera una relazione spesso sottovalutata, dimenticata, la relazione più importante: quella con il sé più profondo, con la vera natura, quella selvaggia, quella che non si lascia condizionare dagli altri, dalle situazioni esterne. Solo avendo un’ottima relazione con se stessi si possono avere ottime relazioni con gli altri, realizzare i propri sogni, sapere che cosa fare in ogni situazione.

I benefici della meditazione

I benefici della meditazione sono innumerevoli e soprattutto dimostrati scientificamente.

Gli studi dimostrano che le persone che praticano quotidianamente la meditazione hanno innumerevoli vantaggi rispetto chi non la pratica, ecco solo alcuni dei vantaggi che può portare la meditazione:

• ritrovare la fiducia in te stesso

• stabilire una profonda connessione tra mente e corpo che ti rende in grado di rigenerare la tua salute e creare abitudini più salutari in modo naturale.

• migliorare le tue prestazioni al lavoro o a scuola.

• acquisire una più profonda comprensione delle emozioni, con un conseguente rafforzamento del legame con la tua famiglia, il tuo partner, i tuoi amici.

• acquisire una chiarezza interiore mai provata prima.

• riuscire a rimanere più a lungo concentrato, memorizzare meglio e più velocemente.

• riuscire a sciogliere lo stress, ritrovare l’armonia, diventare più comprensivo ed empatico, e quindi comunicare più efficacemente con gli altri.

La meditazione può essere praticata sia dagli adulti che dai bambini o dai ragazzi.

Durante l’incontro di domenica sarà possibile interagire per sciogliere tutti i dubbi o le curiosità rispetto questa pratica verso il benessere.