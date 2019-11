Imperia. I carabinieri della compagnia di Imperia, nel fine settimana appena trascorso, hanno eseguito un servizio coordinato ad alto impatto che ha interessato il capoluogo di provincia e le aree limitrofe, impiegando i militari dell’aliquota radiomobile (supportati da personale in borghese) e delle stazioni di Imperia, Borgomaro, Diano Marina e Dolcedo.

Uno sforzo corale, iniziato nella serata di sabato e continuato fino alle prime ore della domenica, ha portato all’identificazione di 109 persone, 68 delle quali straniere, al controllo di 34 veicoli. Sei i conducenti destinatari di contravvenzioni per la violazione alle norme comportamentali del codice della strada, mentre una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica.

I militari hanno inoltre proceduto all’ispezione di cinque esercizi pubblici senza rilevare infrazioni e verificato che nove persone, sottoposte a misure alternative alla detenzione, rispettassero le prescrizioni a loro imposte dall’autorità giudiziaria.

Il servizio è stato svolto in modo coordinato con analoga iniziativa adottata dalla compagnia di Ventimiglia, così da avere un dispositivo straordinario agli estremi della provincia.

Le compagnie di Bordighera e Sanremo, nei contemporanei servizi di controllo del territorio e di pronto intervento hanno identificato 73 persone e proceduto al controllo di 31 veicoli, potendo comunque contare, alla necessità, sui colleghi degli altri comandi impiegati in provincia.

L’iniziativa proseguirà periodicamente senza tralasciare alcuna area della provincia.