Montecarlo. Si è fermata ieri alle 20, a causa delle forti mareggiate, la “No finish Line”: una corsa no stop su un circuito di 1400 metri in programma dal 16 al 24 novembre nel principato di Monaco in favore dei bambini poveri e malati.

Nel tardo pomeriggio di ieri, alcuni corridori sono rimasti contusi, cadendo a causa delle forti onde che li hanno letteralmente travolti.

https://www.facebook.com/claude.eyraud.7/videos/10212566145708404/UzpfSTc0Njg0MjgzMjAwNzY2MTozNDU2NjYxMjUxMDI1Nzky/?d=n&sfns=mo