Le previsioni dell’Arpal sulla mareggiata che oggi sta colpendo le coste della provincia di Imperia si sono concretizzate. A causa di un forte vento di Libeccio (proveniente da sud-sud ovest) dal quale le Alpi Marittime ovviamente non ci riparano, ha fatto sì che il moto ondoso si sia ingrossato, raggiungendo altezze agilmente superiori ai quattro metri. Le raffiche di vento, in certi casi, hanno sfiorato anche i 100 chilometri orari, attestandosi comunque su di una media di 80-90 km/h. Ad essere colpiti maggiormente dalla mareggiata sembrano essere gli stabilimenti balneari della provincia, con allagamenti diffusi un po’ ovunque.



Le previsioni per domani, martedi 5 novembre: Umide correnti meridionali di Libeccio, attivate da una nuova saccatura atlantica, determinano precipitazioni insistenti sul Centro Levante. Possibili rovesci o temporali fino a moderati. Venti in rinforzo da Sud-Ovest su A, B, C con raffiche fino 60-70 km/h. Mare fino alle prime ore del mattino agitato su C, in temporaneo calo a molto mosso; nuovo aumento del moto ondoso fino ad agitato o localmente molto agitato dal pomeriggio per onda da SW con possibili mareggiate di Libeccio su B, C.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

di 18 Galleria fotografica Mareggiata 4 novembre 2019









A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia