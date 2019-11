Maltempo, vertice a Imperia. Assessore Scajola: «Governo riattivi progetti per macro-opere»

Imperia. «Sul tavolo dei ministeri ci sono progetti già avanzati in attesa di essere finanziati da anni. Il Governo deve assolutamente riattivarli». E’ l’appello lanciato dall’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, che ieri ha presenziato al vertice organizzato in Prefettura a Imperia con il presidente della Regione Giovanni Toti e i sindaci dei sessantasei Comuni dell’imperiese.

«Un incontro importante – lo ha definito Scajola -. «Noi siamo presenti sul territorio per ascoltare quelle che sono le richieste e le problematiche. Oggi era presente gran parte della giunta: questo è un segnale forte di vicinanza della Regione ai nostri Comuni. I problemi sono tanti: dalle macro-opere che mancano e che il governo deve assolutamente riattivare alle urgenze. Abbiamo infatti chiesto risorse straordinarie per tutta la Liguria ma anche il per Ponente dove si verificano costantemente delle frane».

«Servono risorse straordinarie per un territorio che purtroppo da troppo tempo è stato abbandonato e noi dobbiamo recuperare il tempo perso impiegando soldi che però non sono sufficienti – ha aggiunto l’assessore -. Il problema è nazionale, non solo ligure: servono risorse straordinarie da parte del governo. Questo lo chiediamo e lo ribadiamo con forza».