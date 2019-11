Maltempo, Toti: «Grati al presidente Mattarella per la sua grande attenzione al nostro territorio»

Genova. «Al presidente Mattarella abbiamo rappresentato i danni provocati dalla straordinaria ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra regione e insieme la richiesta che abbiamo inoltrato al governo in termini di risorse e di poteri di protezione civile per operare rapidamente, oltre all’emergenza aggiuntiva creata dalla chiusura della A26 e dalla riapertura parziale e dall’incertezza che questo proietta sul sistema dei trasporti della Liguria, sia per la sicurezza dei cittadini che per il nodo logistico di Genova».

Di questo hanno parlato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti con il Presidente Mattarella oggi nel corso dell’incontro, avvenuto nella Prefettura di Genova insieme al sindaco Marco Bucci.

«Il Presidente ha ascoltato con molta attenzione – ha detto Toti – E condiviso il fatto che l’ondata di maltempo è stata eccezionale e che servono misure straordinarie e veloci per affrontare i danni avuti dalla popolazione e dalle imprese. Inoltre Mattarella ha detto chiaramente che l’incertezza sulla sicurezza delle nostre autostrade deve essere chiarita nel più breve tempo possibile. Perché questo lancia un’ombra sinistra ed è un danno al sistema Paese».

«Mattarella – ha proseguito Toti – ci ha assicurato la sua attenzione e il suo intervento se qualcosa non andasse come deve, nei tempi e nei modi corretti, certo che il Governo ci darà le risposte». Al termine del colloquio Toti ha ringraziato ancora il Presidente della Repubblica per «il segnale importante di attenzione dato alla Liguria, tenuto conto che il Presidente Mattarella è venuto a Genova e in Liguria in pratica una volta ogni tre mesi, negli ultimi anni. A testimonianza della sua grande attenzione nei nostri confronti, ancora da prima del crollo del Morandi. E di questo gli siamo grati».