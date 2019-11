Maltempo, smottamenti a Seborga e Camporosso. Albero su casa a Imperia

Imperia. Dopo una notte tranquilla, inizia la conta dei danni dovuti alle forti piogge in provincia di Imperia. I vigili del fuoco sono intervenuti stamani a Seborga, in via Roccascura, dove si è verificata la frana di parte di un muro che ha invaso un tratto di carreggiata. Insieme ai pompieri, sono intervenuti i tecnici della Provincia.

Un altro smottamento si registra a Camporosso, in via Degli Olandesi. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si registrano problemi alla viabilità.

In via Giuseppe Verdi a Imperia un albero si è appoggiato su una casa. Non ci sarebbero feriti.

Oltre alle squadre dei vigili del fuoco regolarmente presenti sul territorio, per l’allerta rossa sull’Imperiese è presente un nucleo fluviale. Inviati anche escavatori e mezzi di supporto. In caso di maggiori criticità in altre provincie liguri, le squadre sono pronte a portare supporto come colonna mobile.

Al momento i danni dovuti alla perturbazione in provincia di Imperia sono contenuti. Un peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso per il tardo pomeriggio. Nel frattempo resta allerta rossa fino alla mezzanotte.