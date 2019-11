Maltempo, per Pennellatore è allerta gialla fino alle 16 sull’estremo Ponente

Imperia. É allerta gialla fino alle 16 per il meteorologo Achille Pennellatore.

«Ci siamo, tutto migliorerà sull’estremo Ponente e Costa Azzurra – scrive sulla propria pagina Facebook -. Rischio ancora di piogge fino alle 16 circa, ma con il giallo. Però fate attenzione lungo tutte le rive dei corsi d’acqua, sono pieni.

Ancora arancio fino alle 16 in montagna per forte rischio di slavine e valanghe, poi diverrà giallo. Attenzione sulle Alpi Liguri/Marittime. Se il cielo vorrà, questo pomeriggio dalle 16, o poco dopo, in poi dovrebbe smettere di piovere».