Maltempo, per il meteorologo Pennellatore nell’Imperiese l’allerta non è rossa

Imperia. Allerta arancione e non rossa. E’ quanto prevede, per Imperia e provincia, il meteorologo Achille Pennellatore che ancora una volta ‘smonta’ le previsioni dell’Arpal, ritenendo dunque eccessivo aver diramato l’allerta rossa per l’estremo Ponente ligure.

«Per Imperia e provincia: ARANCIO, E NON ALTRI COLORI a prevedere al momento, almeno fino alla prossina notte alle 3 – dichiara Pennellatore -. Poi ridimensionamento a GIALLO. Motivazione: rischio, minaccia, possibilità di piogge forti e rovesci temporaleschi. Ricordo che siamo al GIALLO sulle Alpi Liguri/Marittime per valanghe Dalle 9 di questa mattina entriamo in codice GIALLO fino alle 21 per possibile mareggiata da sud- sud est».