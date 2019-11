Maltempo in Liguria, Giorgio Mulè (Fi): «Assicureremo risorse a territori flagellati»

Genova. Le parole di Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato:

«Esprimo profonda vicinanza alle popolazioni liguri colpite dal maltempo in queste ore. Faremo di tutto in Parlamento per destinare le risorse necessarie ai territori flagellati dal dissesto e ai lavori di prevenzione come già fatto in passato. Forza!».