Maltempo, Funivie Spa: «Inizia la conta dei danni subiti»

Savona. Nella mattina di oggi, lunedì 25 novembre 2019, il direttore di esercizio e l’amministratore delegato di Funivie S.p.A., Marco Bogliacino e Paolo Cervetti, insieme con i tecnici della società, hanno effettuato un sopralluogo per valutare la situazione dei 17 chilometri di linee funiviarie che trasportano rinfuse tra Savona e la Val Bormida.

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 si è verificata una imponente frana in prossimità della stazione di partenza savonese di San Rocco che ha provocato la piegatura di uno dei piloni di sostegno, sulla linea due, e la rotazione di un altro traliccio, sulla linea uno. La zona, poiché i vigili del fuoco non sono ancora potuti intervenire, è presidiata dal personale di Funivie, un’abitazione sottostante è isolata perché la frana ha bloccato la strada.

Per risolvere la situazione, quando la massa franosa sarà stabile, occorrerà liberare la strada di accesso, successivamente fare indagini geologiche e ripristinare l’impianto. «Il personale di Funivie, con tutti i mezzi in dotazione, ma anche a piedi dove il territorio è boscoso e inaccessibile, sta verificando i 380 piloni lungo i 17 chilometri dell’impianto. Al momento altri due pali di sostegno, in zona Voiana, tra le stazioni motrici intermedie di Ciatti e Cadibona, risultano abbattuti» – ha dichiarato l’amministratore delegato Paolo Cervetti al termine del sopralluogo.