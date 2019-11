Savona. Circa 30 metri di viadotto sull’A6 Savona-Torino sono crollati all’altezza dell’abitato di Madonna del Monte dopo i fenomeni atmosferici violenti che si sono abbattuti sulla Provincia nella ultime 36 ore.

Al momento non è possibile confermare né smentire se ci fossero auto in transito nel momento del crollo. E’ decollato da Genova un elicottero del 118 che sta perlustrando la zona dall’alto. Sul posto anche i vigili del fuoco che stanno scavando tra le macerie alla ricerca di possibili dispersi.

«In base a una prima analisi, ancora tutta da confermare – si legge in una nota diramata dalla Regione Liguria – potrebbe esserci una connessione tra l’accaduto e una frana che si era riversata parzialmente sul viadotto. Il presidente Toti e l’assessore Giampedrone sono già in Prefettura a Savona per seguire gli sviluppi degli accertamenti».