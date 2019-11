Maltempo, allagate le sale operatorie di Sanremo inaugurate due anni fa

Sanremo. Alla conta dei danni causati dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Imperiese, si aggiungono quelli alle sale operatorie dell’ospedale Borea che a partire da questa notte sono state abbandonate dal personale medico a causa del loro allagamento.

Il blocco operatorio in questione, composto di quattro sale in totale, era stato ristrutturato e inaugurato nell’ottobre 2018, esattamente due anni fa. A causare il disagio è stato l’intasamento delle grondaie e, quindi, non sarebbe riconducibile a problemi legati alla ristrutturazione della struttura.

Al momento, quindi, le operazioni che si svolgono di domenica, ovvero le urgenze, vengono trasferite all’ospedale di Imperia. Un primo intervento da parte dei tecnici è stato approntato questa mattina, mentre un successivo punto della situazione sarà fatto in serata con la dirigenza dell’Asl1 Imperiese.

Domani, secondo le aspettative, dovrebbero essere ripristinate almeno due delle quattro sale operatorie che al momento risultano tutte inagibili.