Lucinasco, ripristinata l’erogazione dopo la rottura dell’acquedotto in mattinata

Lucinasco. Dopo la rottura dell’acquedotto avvenuta questa mattina, sono state avviate le operazioni necessarie di ripristino dell’erogazione.

Come abitualmente accade in questi casi, occorrerà qualche tempo prima che l’acqua raggiunga le abitazioni poste a quota più elevata. «Non sono da escludersi fenomeni di intorbidimento dell’acqua, anche persistenti che, in linea generale, costituiscono solo un’alterazione delle proprietà organolettiche, ma non rappresentano un rischio per la potabilità della risorse erogata», dichiara l’Amat.